وقال نتنياهو في تصريح للصحفيين: "أبارك لشعب إسرائيل، لقد نقلت البشرى لعائلة غفيلي بأن قواتنا عثرت على راني، هو الآن في طريقه إلى البيت. هذا إنجاز نوعي لدولة اسرائيل، لقد وعدت بإعادة الجميع وقد أعدنا الجميع، حتى المختطف الأخير راني بطل إسرائيل، أول من خرج للدفاع وآخر من يعود وهو الآن عائد إلى الوطن".

وأضاف :"أتوجه بالتحية إلى الجيش الاسرائيلي، دولة اسرائيل ومواطنيها لأنكم منحتمونا الدعم والشرعية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس "لقد وعدنا ووفينا حتى آخر رهينة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت تل أبيب استعادة رفات آخر رهينة في غزة، بما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية أن الجيش يجري "عملية واسعة النطاق" في مقبرة شمالي غزة، من أجل العثور على رفات الرهينة، ران غفيلي.

وينظر إلى عودة الرهينة المتبقي، على نطاق واسع باعتبارها إزالة للعقبة المتبقية أمام المضي قدما في فتح معبر رفح، وهو ما سيشكل إشارة لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكانت عودة جميع الرهائن المتبقين، أحياء أو أمواتا، جزءا مركزيا من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.