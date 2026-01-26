وأوضح المتحدث باسم الجيش أنه تم التعرف على الجثة بعد عمليات فحص وتشخيص دقيقة في معهد الطب الشرعي.

وفي وقت سابق من الاثنين، قام الجيش الإسرائيلي، بإخلاء جميع السكان من الجانب الشرقي من شارع صلاح الدين في حي التفاح بمدينة غزة، ضمن عملية تهدف للعثور على رفات الرهينة الإسرائيلي.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن العمليات العسكرية تركزت في الجانب الشرقي من حي التفاح، حيث أجبر الجيش السكان على النزوح من المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات تفتيش داخل مقبرة فلسطينية في حي التفاح، بحثا عن رفات الرهينة الإسرائيلي ران غفيلي.

وأوضح أن عملية البحث عن الرهينة الإسرائيلي تجري بالتزامن مع قصف مدفعي على أحياء التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الماضي، تعهدت الحركة بإعادة جميع للرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 من الأحياء و27 من رفات الرهائن المتوفين.

إعادة فتح معبر رفح

وفي وقت سابق، أكد كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب: "اشترطت إعادة فتح المعبر بعودة جميع الرهائن الأحياء، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع الرهائن القتلى وإعادتهم".

وذكر أنه "يجري الجيش الإسرائيلي حاليا عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي جمعت في سبيل العثور على جثمان الرهينة، ران غفيلي، وإعادته".

وأكد أنه: "بمجرد انتهاء هذه العملية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح".