وقالت قسد في بيان إنه "منذ الساعة الثانية من فجر الاثنين، تشنّ قوات الجيش السوري هجمات مكثفة من عدة محاور على بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة كوباني، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء السكنية ومحيط البلدتين".

وأضافت "إن هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي في اليوم الثاني فقط من سريان الاتفاق"، مؤكدة أن "قواتنا تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وحذرت قسد من أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا ستشكّل خطراً مباشراً على الأمن الإقليمي والدولي، ومن شأنها منح التنظيمات الإرهابية فرصا لإعادة تنظيم صفوفها.

وكان قائد قسد مظلوم عبدي، أكد الاستعداد لتطبيق اتفاق 18 يناير مع دمشق قريبا، مشيراً إلى أن "قسد" اقترحت أسماء لتولي منصب مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة ولا توجد قائمة متفق عليها بعد.

وأشار عبدي إلى استمرار الحوار مع دمشق برعاية دولية وأميركية، مضيفا أن نجاح هذه الجهود يعتمد على دمشق وتنفيذها لرغبات قسد.

وتابع أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على عدم دخول الجيش السوري إلى مناطق الإدارة الذاتية، بما فيها كوباني.

وصلت قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى مدينة عين العرب"كوباني" شمالي سوريا.

تتكون القافلة من 24 شاحنة محملة بمساعدات تشمل الوقود والخبز ووجبات جاهزة، لدعم السكان المتضرّرين وآلاف النازحين من المواجهات الأخيرة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.