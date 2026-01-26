ووفقا للتقرير، تصدرت نقطة الخلاف حول "آلية التفتيش" النقاشات؛ حيث تبنى جهاز الأمن العام (الشاباك) مقاربة أمنية متشددة وصارمة، في حين دفع ممثلو الجيش الإسرائيلي نحو تبني إجراءات أكثر "مرونة" لتسهيل العمليات الميدانية واللوجستية.

وحسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجدل داخل الجلسة بإعلان تأييده الكامل لموقف جهاز "الشاباك"، مخاطبا رئيس الجهاز بالقول: "أنا معه.. طبقوا الأمر بهذه الطريقة".

ولفت التقرير إلى غياب كل من رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، عن هذه الجلسة.