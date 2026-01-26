واعتبرت الوزارة المحادثات في أبوظبي خطوة إيجابية وبنّاءة في إطار الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، وبما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة دعم مملكة البحرين وتقديرها العميق لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات، وتخفيف آثارها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وتحقيق السلام العادل والشامل والازدهار المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.