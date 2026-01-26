ولم تذكر الأونروا، التي منعتها إسرائيل من العمل داخل البلاد عام 2025، تفاصيل عن سبب الحريق في مقرها.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان: "بعد اقتحام السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وهدمه، أضرمت فيه النيران".

ووصفت الوكالة الحريق بأنه جزء من "محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين".

وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ، في وقت سابق الأحد، بأنها استجابت لبلاغ من المقر، حيث تعمل على "إخماد حريق ومنع انتشاره"، من دون أن تتحدث عن سببه أيضا.

وكانت الأمم المتحدة دانت بشدة عمليات الاستيلاء على المقر وهدمه التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدت الأونروا أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو موقف كررته الأحد.

وقال المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، لوكالة فرانس برس، الأحد: "إن إسرائيل، كأي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ومن دون استثناء، ملزمة قانونا بحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها".

وأُنشئت الأونروا خصيصا لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا عام 1948، حيث تقوم بخدمات تسجيل اللاجئين، إضافة إلى خدمات أخرى في مجالي الصحة والتعليم.

ويخلو مقر الأونروا في القدس الشرقية من الموظفين منذ يناير 2025، بعد مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.

وتتهم إسرائيل الأونروا بتوفير غطاء لعناصر حماس، وكشفت سلسلة من التحقيقات أن إسرائيل لم تقدم أدلة قاطعة في هذا الصدد، فيما لا تزال الأونروا تعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.