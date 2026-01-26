وأوضح عبدي، في مقابلة مع وكالة (روناهي) الكردية: "نحن مستعدون لتطبيق اتفاق 18 ديسمبر مع دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة".

كما ذكر أن قنوات الحوار والمفاوضات لا تزال مفتوحة، وأن المفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية برعاية دولية، مؤكدا أنه "لو تم فرض شروط غير مقبولة علينا سنحتج على هذه المساعي".

وبين أن "اتفاقية وقف إطلاق النار الحالية جاءت برعاية أميركية"، مؤكدا أن "كل الأطراف تريد حلولا سياسية بعيدا عن العسكرة، وهناك نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "هناك مساعي دولية للتهدئة، ونجاحها يعتمد على دمشق وتنفيذها لرغباتنا"، معتبرا أن "الولايات المتحدة بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية مشاركة في هذه المفاوضات، إضافة إلى ماكرون (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)".

وفيما يتعلق بالاندماج، أوضح أن الحوار مستمر مع دمشق، وأن هناك تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها، مشيرا إلى أنه "بعد انقضاء هذه المهلة سيتم خطو خطوات جدية نحو الاندماج".

وتابع: "اقترحنا أسماء لتولي منصب مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، ولا توجد قائمة متفق عليها بعد".