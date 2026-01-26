وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.

ووفق بيان مكتب نتنياهو: "في إطار خطة الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح جزئية لمعبر رفح للمشاة فقط، رهنا بآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".

وتابع: "اشترطت إسرائيل إعادة فتح المعبر بعودة جميع الرهائن الأحياء، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع الرهائن القتلى وإعادتهم".

وذكر أنه "يجري الجيش الإسرائيلي حاليا عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي جمعت في سبيل العثور على جثمان الرهينة، ران غفيلي، وإعادته".

وأكد أنه: "بمجرد انتهاء هذه العملية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح".