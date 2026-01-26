أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة.
وأوضح المكتب أن إسرائيل ستفتح معبر رفح في غزة فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.
ووفق بيان مكتب نتنياهو: "في إطار خطة الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح جزئية لمعبر رفح للمشاة فقط، رهنا بآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".
وتابع: "اشترطت إسرائيل إعادة فتح المعبر بعودة جميع الرهائن الأحياء، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع الرهائن القتلى وإعادتهم".
وذكر أنه "يجري الجيش الإسرائيلي حاليا عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي جمعت في سبيل العثور على جثمان الرهينة، ران غفيلي، وإعادته".
وأكد أنه: "بمجرد انتهاء هذه العملية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أفاد، في وقت سابق مساء الأحد، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة شمالي غزة.
ووفق المكتب: "العملية تتم في مقبرة شمالي غزة، وتشمل جهود بحث مكثفة، مع الاستخدام الكامل لكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة. وسيتواصل هذا الجهد ما دام ذلك ضروريا".
وذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "يجري حاليا عملية واسعة النطاق للعثور على ران غفيلي".
وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على افتراض أن غفيلي دفن شرق الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن "العملية الواسعة قد تستغرق عدة أيام".
وكانت حركة حماس قد كشفت أنها "زودت الوسطاء بكافة التفاصيل والمعلومات المتوافرة لدينا بشأن مكان وجوده. وما يؤكد صحة كلامنا هو أن إسرائيل تجري حاليا عمليات بحث في موقع محدد".
وأكدت: "تعاملنا مع ملف الرهائن والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منا بناء على اتفاق وقف إطلاق النار".