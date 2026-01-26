وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات قسد خرقت وقف إطلاق النار عبر استهداف "مواقع انتشار الجيش العربي السوري في محيط منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية".

وبينت أن "هذا التصعيد من قبل التنظيم (قسد) أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش".

وأشارت الإدارة إلى أن الجيش تمكن من "إسقاط عدة مسيرات انتحارية نوع FPV لتنظيم قسد، قبل أن تتمكن من استهداف طرقات ومنازل الأهالي في محيط مدينة عين العرب شرق حلب".

ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت أيضا طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وأشار إلى أنه "استمرارا لنهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي، أقدم تنظيم قسد على حصار بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم".

وشدد الجيش السوري، في النهاية، على أنه "يدرس خياراته الميدانية حاليا، ردا على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره، وسنقوم بما يلزم".