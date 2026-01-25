وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت في وقت سابق من اليوم ضربة في بلدة بازورية أدت إلى مقتل محمد الحسيني، الذي وصفه بأنه رئيس سلاح المدفعية في حزب الله في قرية أرزون جنوبي لبنان.

وأضاف البيان أن الحسيني قاد خلال الحرب "العديد من الهجمات الإرهابية" ضد إسرائيل وقواتها، وشارك مؤخرا في محاولات إعادة بناء قدرات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الحسيني كان يعمل، إلى جانب نشاطه العسكري، مدرسا في إحدى المدارس.

وفي ضربة أخرى نُفذت في منطقة بئر السنسل جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جواد بسمة، وهو عنصر في حزب الله، قال إنه كان يعمل في موقع مخصص لتصنيع الأسلحة، وفقا للبيان الإسرائيلي.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن أنشطة العنصرين تشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل".

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو من السلطات اللبنانية حول بيان الجيش الإسرائيلي.