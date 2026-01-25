وذكر المتحدث أنه تم شن "هجوم على إرهابيين من حزب الله كانوا ينشطون في موقع لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان".

وأفاد بشن هجوم آخر "على مبنى كان ينطلق منه إرهابيون من حزب الله في منطقة بئر الصنصال جنوب لبنان".

وفي هجوم آخر في منطقة البقاع، استهدف الجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش أيضا أنه نفذ ضربة استهدفت عنصرا من حزب الله في منطقة بازورية جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "نشاط إرهابيي حزب الله في البنية التحتية التي استُهدفت يُعدّ انتهاكا للتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية وتهديدا لدولة إسرائيل".

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان صحفي، إن "غارة العدو على المنطقة الواقعة بين بلدتي خربة سلم وكفردونين قضاء بنت جبيل، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح".