وشدد زيدان، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة من القضاة ووزير الداخلية ووزير العدل والأجهزة الأمنية المختصة، على ضرورة أن تتم عملية التحقيق "وفق أحكام القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية".

وكان العراق وافق على نقل نحو 7000 من كبار قيادي تتظيم داعش من السجون التي كانت تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على خلفية اندلاع المعارك داخل الأراضي السورية بين قسد والجيش السوري.

وسيتم إيواء عناصر داعش داخل معتقلات في العراق على أن يتم تسلمهم على شكل دفعات.