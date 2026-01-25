دعا القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، إلى التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا.
وشدد زيدان، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة من القضاة ووزير الداخلية ووزير العدل والأجهزة الأمنية المختصة، على ضرورة أن تتم عملية التحقيق "وفق أحكام القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية".
وكان العراق وافق على نقل نحو 7000 من كبار قيادي تتظيم داعش من السجون التي كانت تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على خلفية اندلاع المعارك داخل الأراضي السورية بين قسد والجيش السوري.
وسيتم إيواء عناصر داعش داخل معتقلات في العراق على أن يتم تسلمهم على شكل دفعات.