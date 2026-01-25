وأضاف الجيش الإسرائيلي أن النفق يبلغ طوله أربعة كيلومترات ويحتوي على أسلحة ويضم عدة غرف كانت تسكنها عناصر الحركة.

وتابع الجيش أن أعمال هدمه بدأت قبل عام واكتملت في الأيام الأخيرة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه بعد تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي مع عناصر مسلحة في رفح والذي أسفر عن مقتل 6 مسلحين، عثرت القوات الإسرائيلية على معدات عسكرية وكتيبات تعليمية لصنع القنابل وجهاز متفجر واحد على الأقل في المنطقة.

وفي موقع آخر في رفح، ذكر الجيش أن قواته عثرت على خمسة منصات إطلاق صواريخ مهجورة.