وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مفرق عيون الحرامية شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية "فتحت النار صوب مواطن- لم تعرف هويته بعد، أثناء قيادته مركبته في تلك المنطقة".

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "تحييد خطر على شوارع الضفة الغربية.. رصدت الشرطة سيارة مشبوهة كانت تسير بسرعة على طريق 60 مهددة أمن مستخدمي الطرق".

وأضافت: "أثناء محاولة إيقافها، أقدم السائق على الانطلاق باتجاه أحد أفراد الشرطة في محاولة لإيذائه، ما شكّل خطرا مباشرا على حياته ودفع الشرطي إلى إطلاق النار نحو المركبة".

وأبرزت: "حاول السائق الفرار واصطدم بحاجز إسمنتي. الحادث قيد التحقيق".