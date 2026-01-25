أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إصابة مواطن برصاص إسرائيلي بجروح بالغة شمال رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مفرق عيون الحرامية شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية".
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية "فتحت النار صوب مواطن- لم تعرف هويته بعد، أثناء قيادته مركبته في تلك المنطقة".
هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "تحييد خطر على شوارع الضفة الغربية.. رصدت الشرطة سيارة مشبوهة كانت تسير بسرعة على طريق 60 مهددة أمن مستخدمي الطرق".
وأضافت: "أثناء محاولة إيقافها، أقدم السائق على الانطلاق باتجاه أحد أفراد الشرطة في محاولة لإيذائه، ما شكّل خطرا مباشرا على حياته ودفع الشرطي إلى إطلاق النار نحو المركبة".
وأبرزت: "حاول السائق الفرار واصطدم بحاجز إسمنتي. الحادث قيد التحقيق".