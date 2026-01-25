وانتهت المحادثات بين الوفود الأوكرانية والروسية والأميركية السبت في أبوظبي بعد مناقشات "بنّاءة"، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال على منصة "إكس" بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية: "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".

وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدما، وأوكرانيا مستعدة (لذلك)، فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وكتب زيلينسكي على "تليغرام": "اتفقت جميع الأطراف على رفع تقارير إلى عواصمها بشأن كل جانب من جوانب المفاوضات، وعلى تنسيق الخطوات المقبلة مع قياداتها".

ووفقا لزيلينسكي فإن ممثلين عسكريين حددوا القضايا التي يمكن بحثها في اجتماع مقبل محتمل، قد يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وبدوره قال مسؤول أميركي إن هذا التقدم يقرّب احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي.

ويشارك في المحادثات كل من ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مبعوثي الرئاسة الأميركية، وإيغور كوستيوكوف رئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، وكيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني وروستم أوميروف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باستضافة الإمارات للمحادثات الثلاثية التي تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات تفضي إلى إنهاء أزمة امتدت لما يقارب 4 سنوات وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن هذه الاستضافة تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعبي البلدين وشعوب المنطقة كافة، مثمنا الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع تجاه المسار السياسي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد نجحت في إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها إطلاق 4641 أسيرا.