وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "نعلن عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من الساعة 23:00 (20:00 توقيت غرينيتش)".

وأكدت أن ذلك يأتي "دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

وبدورها أعلنت "قسد" في بيان أنه "تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة عشر يوما، وذلك بوساطة دولية، تزامنا مع استمرار الحوار مع دمشق".

وأوضح البيان أن قوات سوريا الديمقراطية "تؤكد التزامها بالاتفاقية وحرصها على احترامه بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار".

ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة والأكراد نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب "قسد" من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.

وكانت مصادر عدة تحدثت لفرانس برس في وقت سابق السبت، توقعت تمديد اتفاق وقف النار لفترة قد تصل إلى شهر.

وأوضح مصدر حكومي سوري أن "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم داعش أحد الأسباب خلف التمديد".

وأفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد "إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين".

وبالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت واشنطن نقل معتقلين من التنظيم المتطرف من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم "يصل إلى سبعة آلاف معتقل".

ووصلت دفعة من 150 عنصرا تضمّ قادرة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة.

وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء التوصل إلى تفاهم جديد مع "قسد" تضمّن مهلة أربعة أيام "للتشاور".

وبحسب نص التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقا "الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي" ذات الغالبية الكردية.

وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى "القرى الكردية"، حيث "لن تتواجد أي قوات مسلحة... باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".

ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.