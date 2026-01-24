وقال قرقاش، في تغريدة على منصة "إكس": "الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح".

وأضاف: "وعبارات الشكر التي عبّر عنها الرئيس الأوكراني لرئيس الدولة، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا؛ وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن، في وقت سابق السبت، أن "الكثير" نوقش خلال المحادثات "البنّاءة"، التي تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".

وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدما - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "التركيز الأساسي للنقاشات كان على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب. وأقدّر كثيرا وجود إدراك لأهمية المراقبة والرقابة الأميركية على مسار إنهاء الحرب وضمان الأمن الفعلي".

وأوضح زيلينسكي أن "الجانب الأميركي طرح مسألة الصيغ المحتملة لترسيخ معايير إنهاء الحرب والظروف الأمنية اللازمة لذلك".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن "امتنانه" لدولة الإمارات العربية المتحدة "ولرئيس الدولة شخصيا، على الوساطة والاستعداد لاستضافة مزيد من الاجتماعات".