وجاء في بيان الداخلية السورية: "نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، عملية أمنية خاصة داخل مدينة السويداء، وذلك بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات اللازمة".

وأضافت الداخلية السورية: "أسفرت العملية عن تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون".

وتابعت: "نُفّذت العملية وفق أعلى معايير العمل الأمني، حيث جرى تحرير المواطنين: أنور عبد اللطيف شقير، ومراد أحمد عيسى، وعلي محمد عوض، وتأمين إخراجهم من المدينة وتسليمهم إلى ذويهم سالمين، في إطار التزام وزارة الداخلية بواجباتها القانونية والوطنية في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام ومنع أي اعتداء من شأنه المساس بسلامة الأفراد أو تهديد حياتهم".

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء "استمرارها في أداء مهامها دون تهاون، ومواصلة العمل بكل الوسائل المتاحة لتحرير جميع المخطوفين من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في مدينة السويداء وإعادتهم إلى ذويهم سالمين، تأكيدًا على مسؤولياتها الوطنية في صون أمن المواطنين وضمان سلامتهم".