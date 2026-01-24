وقال مسؤول أمني إن "عملية نقل السجناء مستمرة، وتنقلهم القوات الأميركية برا وجوا"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يصل اليوم ما يصل إلى ألف سجين إلى العراق".

وأوضح أن "رئيس الوزراء خوّل لجنة مؤلفة من وزارة العدل والقوة الجوية وجهاز مكافحة الإرهاب، متابعة وتنسيق عمليات النقل".

وأكد مسؤول ثان أن العملية جارية، مشيرا إلى أن السجناء، وهم من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون وأوروبيون، سيُوزَّعون على ثلاثة سجون على الأقل داخل العراق.

وتُعد هذه المجموعة ثاني دفعة من نحو 7 آلاف معتقل من عناصر داعش، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) هذا الأسبوع بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".

وكانت دفعة أولى تضم 150 عنصرا، بينهم قياديون بارزون في التنظيم وأوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة، وفق ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة لفرانس برس.

ومن المتوقع أن تستمر عملية نقل المعتقلين أياما عدة.

ومنذ هزيمة التنظيم عام 2019، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة وعائلاتهم، بينهم أجانب، في سجون ومخيمات تديرها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق بعد قول المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك إن دور قوات سوريا الديموقراطية في مواجهة التنظيم المتطرف قد انتهى.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحق المعتقلين الذين يتسلّمهم، مؤكدا أن جميع المتهمين "بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم.. ستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء".