وكانت تقارير ذكرت في وقت متأخر من أمس الجمعة أن الموعد النهائي قد يجري تمديده لمدة شهر، لكن مصدرا حكوميا سوريا نفى ذلك.

وسيطرت القوات الحكومية على مساحات واسعة ‌من الأراضي في الشمال والشرق خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.

وكانت قوات الحكومة تقترب خلال الأيام الماضية من آخر ‌مجموعة من المدن التي ​يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي عندما أعلن الرئيس أحمد الشرع عن وقف إطلاق النار، مانحا قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء السبت لوضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.

ذروة عام من التوتر المتصاعد

وذكرت مصادر أمنية كردية لرويترز أنه مع اقتراب الموعد النهائي، عززت ​قوات سوريا الديمقراطية ‍مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وكوباني (عين العرب) استعدادا لمعارك محتملة.

وتمثل المواجهة المحتملة في ‌شمال سوريا ذروة التوتر المتصاعد على ‍مدار العام الماضي.

وتعهد الشرع بإخضاع كامل أراضي سوريا لسيطرة الدولة، ومنها المناطق التي تسيطر ‌عليها قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.