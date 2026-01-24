وفي حديث لسكاي نيوز عربية، أعرب الأحمد عن أمله في أن تقبل "قسد" بالعرض الذي قدمته دمشق بدمجهم داخل القوات السورية.

وقال الأحمد: "ننتظر ردا من قسد على مقترح الاتفاق بحلول السبت"، مضيفا أن "هناك قوى مختلفة الرأي داخل صفوف قسد".

وأضاف: "نحاول تطبيق اتفاق دمج (قسد) في الدولة بالوسائل السياسية".

وتابع قائلا إن "كل الخيارات مطروحة فيما يخص (قسد) لكن القيادة تحبّذ لغة الحوار وتفضلها على الخيار العسكري".

وأشار إلى أن "هناك أحياء عربية تتعرض لهجمات عنصرية محسوبة على شخصيات متطرفة شمال شرقي سوريا".

وفيما يتعلق بملف سجناء "داعش"، قال الأحمد إن الدولة السورية "تشرف على نقل سجناء (داعش) للعراق".

وشدد على وجود "تنسيق وثيق بين دمشق وواشنطن، والعلاقة لم تكن بهذه الجودة منذ سنوات".

وأعلن مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قسد"، الجمعة، عن لقائه برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وذلك في سياق الجهود السياسية المكثفة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لإنجاح دمج القوات الكردية مع الحكومة السورية.

وفي منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال عبدي إنه التقى برزاني في إطار المساعي السياسية الهادفة إلى دفع الحوار مع دمشق، معربا عن تقديره الكبير لدور كل من رئيس إقليم كردستان، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، في دعم هذه الجهود خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح عبدي أن الدعم الكردستاني يتم بالتنسيق مع الوسيط الأميركي "بهدف وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات المُبرمة، بما يضمن إنجاح عملية الدمج بيننا وبين الحكومة السورية. إن موقف إقليم كردستان، قيادة وشعبا، محلّ تقدير واحترام بالغين لدى شعبنا".