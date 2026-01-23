وفي مقابلة مع برنامج أون ريكورد على سكاي نيوز عربية مع هادلي غامبيل، قال فيدان:"سأنصح أصدقائي الأميركيين، لا تفعلوا هذا. لا تجعلوا إيران نسخة أخرى من فنزويلا."

وأضاف أنه لا يعتقد أن الأحداث الحالية في إيران أو حولها ستؤدي إلى تغيير نظام الحكم، مشيرًا إلى أن العقوبات الأميركية تضغط على الاقتصاد الإيراني، وهو سبب الاحتجاجات الحالية، لكنه أكد أن إيران جاهزة للتفاوض إذا تم إيجاد الطريقة الصحيحة:

"إذا شعروا بأنهم محاصرون، سيستعدون لأسوأ السيناريو."

وشدد على أن الحلول الواقعية تتطلب نية صادقة لحل المشاكل، وقال: "إذا كان هناك نية صادقة لحل المشكلة، أعتقد أن هناك فرصة، كما رأينا في حالة روسيا وأوكرانيا."

وبالنسبة للوضع في غزة، أعرب فيدان عن ثقته في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الضغط على إسرائيل لإيقاف العنف، مؤكدًا استقلاله عن ضغوط اللوبيات المختلفة: "نعتقد أن السيد ترامب مستقل عن أهداف اللوبيات المختلفة، ويمكنه أن يتصرف بشكل مستقل ويضغط على إسرائيل لإيقاف سلوكها الخاطئ."

وأضاف أن إسرائيل تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وأن ترامب هو الشخص الوحيد القادر على وقف هذه الانتهاكات: "إسرائيل، كما قلت، تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار مرة تلو الأخرى، ونعتقد أن الرئيس ترامب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل."