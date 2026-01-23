وقال عبدي في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس» إنه التقى نيجرفان برزاني في إطار المساعي السياسية الهادفة إلى دفع الحوار مع دمشق، معرباً عن تقديره الكبير لدور كلٍّ من رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، في دعم هذه الجهود خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف عبدي أن الدعم الكردستاني يتم بالتنسيق مع الوسيط الأميركي، "بهدف وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات المُبرمة، بما يضمن إنجاح عملية الدمج بيننا وبين الحكومة السورية. إن موقف إقليم كردستان، قيادةً وشعباً، محلّ تقدير واحترام بالغين لدى شعبنا."