بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مجمل الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة وتطورات "مجلس السلام".
وناقش الجانبان أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ودعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.
كما استعرض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.