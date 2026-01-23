بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مجمل الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة وتطورات "مجلس السلام".