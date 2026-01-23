وتوافدت حشود كبيرة من أبناء المحافظات الجنوبية، وخاصة من شبوة ولحج وأبين والضالع، إلى جانب مشاركين من عدن نفسها، للتأكيد على التمسك بالقضية الجنوبية ودعم المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد الثبات على مطلب استعادة دولة الجنوب، ورفض أي إجراءات تنتقص من شرعية المجلس أو تقلص من دوره السياسي، مع رفع أعلام الجنوب وصور القيادات الجنوبية.

وأكدت الدعوات المنشورة عبر وسائل التواصل ووسائل إعلام جنوبية أن المظاهرة جاءت دفاعا عن "القضية الجنوبية" وتجديدا للتفويض الشعبي للمجلس الانتقالي كممثل شرعي لأهل الجنوب.

وتعد هذه الفعالية الجماهيرية الأحدث في سلسلة مظاهرات أسبوعية متكررة شهدتها عدن خلال الفترة الأخيرة، تعكس استمرار الزخم الشعبي حول قضية الجنوب.