ورفع المشاركون هتافات مؤيّدة لاستعادة دولة الجنوب، مجدّدين التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزُبيدي، في تأكيد على استمرار الدعم الشعبي لمسار المجلس ومطالبه السياسية.

وكان الزبيدي قال، يوم الجمعة الماضي، إن الجنوب دخل مرحلة جديدة، ولن يتم القبول بالانتقاص من حقه، مشيرا إلى أن "مليونية عدن" تؤكد أن الجنوب لا يمكن تجاهله.

وأضاف الزبيدي، في منشور له عبر "فيسبوك"، أن الجنوب دخل مرحلة جديدة و"لن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا".

وبين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أن "الجنوب دخل مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف وفرض الإرادة الشعبية".