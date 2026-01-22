وقال براك في منشور على منصحة "إكس": "أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية التكامل المنصوص عليها في اتفاق 18 يناير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".

وتابع "اتفقت جميع الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الحالي، بينما نعمل معا على تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة من جميع الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم".