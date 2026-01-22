التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، يوم الخميس، بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وقال براك في منشور على منصحة "إكس": "أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية التكامل المنصوص عليها في اتفاق 18 يناير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".
وتابع "اتفقت جميع الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الحالي، بينما نعمل معا على تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة من جميع الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم".
وكان الشرع، قد أعلن عن اتفاق جديد مع "قسد"، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.
ويشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دمج جميع عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع. كما ينص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.