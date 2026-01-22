وأضاف تومر بار، خلال زيارته لأحد مواقع بطاريات القبة الحديدية، أن "مسؤوليتنا هي تقليل الضرر عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قدر الإمكان. سنفعل كل ما يلزم لحماية المواطنين، حتى ونحن نعلم أن انعدام الأذى تماماً أمر غير ممكن"، على ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل.

وشدد على أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يقتصر فقط على الدفاع، بل يمتلك "ذراعا هجومية فتاكة قادرة على تنفيذ عمليات في عمق أراضي العدو"، مضيفاً: "المنظومة الجوية تعمل بلا توقف، على مدار الساعة وطوال أيام السنة".

وأشار بار إلى أن الجيش استخلص دروساً مهمة من الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو الماضي، قائلاً: "نعود من تلك التجربة ونحن أقوى وأكثر استعدادا".