وقال شعث "يسرني أن أعلن أن ⁠معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، رفح هو أكثر من مجرد معبر، إنه شريان حياة ورمز للفرص".

وتابع قائلا "يشير فتح معبر ‌رفح إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل ولا أسيرة للحرب".

وتشكل إعادة فتح معبر رفح، المنفذ الرئيسي لقطاع غزة إلى العالم، أحد أبرز ​البنود التي لم تنفذ من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب في أكتوبر.

وتسيطر إسرائيل حاليا على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة بما يتضمن مناطق متاخمة للمعبر وتسيطر حركة حماس على باقي القطاع.