قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث، يوم الخميس، أن معبر رفح الحدودي مع مصر سيفتح في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف شعث، في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام" عبر اتصال الفيديو، بشأن إعادة فتح معبر رفح "هذه خطوة حقيقية، وتمثل توجها جديدا".
وتابع أن قطاع غزة يتجه نحو "مستقبل مشرق"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهودا كبيرة وتعاونا محليا ودوليا واسعا.
وأشار إلى أن أمام اللجنة "عملا كبيرا وليس سهلا" في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهود الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب شعث المجتمع الدولي بتقييم أداء اللجنة "من خلال الأفعال"، وحثه على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المرحلة، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.
والخميس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ميثاق "مجلس السلام"، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثا.
وقال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل "مجلس السلام" بجدية، معتبرا أن هناك "فرصة لإحلال السلام".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.