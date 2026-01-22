وأضاف شعث، في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام" عبر اتصال الفيديو، بشأن إعادة فتح معبر رفح "هذه خطوة حقيقية، وتمثل توجها جديدا".

وتابع أن قطاع غزة يتجه نحو "مستقبل مشرق"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهودا كبيرة وتعاونا محليا ودوليا واسعا.

وأشار إلى أن أمام اللجنة "عملا كبيرا وليس سهلا" في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهود الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب شعث المجتمع الدولي بتقييم أداء اللجنة "من خلال الأفعال"، وحثه على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المرحلة، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.