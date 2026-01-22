وقال المجلس في بيان إن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرا، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة العراقية تسلم الدفعة الأولى من المعتقلين، وتضم 150 عنصرا من "داعش"، بينهم عراقيون وأجانب.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، أن عملية التسليم تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيرا إلى أن المعتقلين أُودعوا في المؤسسات الإصلاحية العراقية.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن العملية تهدف إلى نقل ما يصل إلى 7,000 من عناصر داعش من شمال شرقي سوريا إلى مرافق عراقية مؤمنة، مشددة على أن نقلهم المنظم "ضروري لمنع أي محاولة فرار قد تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".

كما أفادت مصادر أمنية عراقية بأن المعتقلين سيتم نقلهم على مراحل، باستخدام طائرات مخصصة إلى سجون مؤمنة داخل البلاد.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص.