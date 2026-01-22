وقال باكبور في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "نحذر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي حسابات خاطئة، لكي لا يواجها مصيرا أكثر إيلاما من الحرب الماضية".

وتابع: "جاهزيتنا أكثر من أي وقت مضى، ومستعدون لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد جديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران "إن امتلكت سلاحا نوويا".

وقال ترامب وذلك في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية، ردا على سؤال حول نشر واشنطن مؤخرا قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى"، ضد إيران.

وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى. إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

وفي وقت سابق قال ترامب إنه تراجع عن توجيه ضربة لإيران، بعد إلغاء عمليات إعدام كانت مقررة لـ837 متظاهرا شاركوا احتجاجات اتهمت طهران واشنطن بتأجيجها.