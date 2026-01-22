ويتهم مسؤولون سوريون إسرائيل بدعم قوات سوريا الديمقراطية، وحثها على عدم الاندماج في الحكومة السورية.

وحسب "رويترز"، ففي الرابع من يناير الجاري أنهى وزير سوري فجأة اجتماعا في دمشق بين مسؤولين من الحكومة ومن "قسد" بشأن الاندماج، بحسب 3 مسؤولين أكراد.

وفي اليوم التالي، سافر وفد سوري إلى باريس لإجراء محادثات مع إسرائيل، بشأن اتفاق أمني بوساطة أميركية.

وقال مصدران سوريان مطلعان على الاجتماع في باريس، إن المسؤولين السوريين طالبوا نظراءهم الإسرائيليين بـ"التوقف عن تشجيع الأكراد على تأخير الاندماج".

وقال مصدر سوري آخر مطلع على الأمر، إن المسؤولين السوريين اقترحوا أثناء وجودهم هناك "القيام بعملية محدودة لاستعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ولم يواجهوا أي اعتراض من الجانب الإسرائيلي".

لكن إسرائيل نفت، عبر سفيرها لدى الولايات المتحدة، أنها أقرت شن هجوم للجيش السوري على الأكراد.

وردا على تقرير "رويترز"، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر: "بصفتي كنت حاضرا طوال الاجتماع الثلاثي في ​​باريس، أؤكد أن إسرائيل لم تقر قط أي هجوم شنه الجيش السوري على الأكراد السوريين، وأي ادعاء بأننا فعلنا ذلك كاذب".

ولم ترد ​وزارتا الإعلام والخارجية السوريتان حتى الآن على أسئلة من "رويترز"، بشأن اجتماع باريس.

وأحالت وزارة الخارجية الأميركية "رويترز" إلى بيان أصدره المبعوث الأميركي توم براك، الثلاثاء، حث فيه "قسد" على الاندماج في الحكومة السورية، وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سوريا.