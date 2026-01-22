لكن ترامب هدد مجددا بضرب إيران "إن امتلكت سلاحا نوويا"، وذلك في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية.

وقال ردا على سؤال حول نشر الولايات المتحدة مؤخرا قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى"، ضد إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لكنهم يطلقون النار على الناس عشوائيا في الشوارع"، في إشارة إلى ربط تهديداته السابقة بمقتل آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

وقال ترامب إن "أكثر ما أزعجه هو عمليات الإعدام المخطط لها"، موضحا: "لقد ألغوها، ونأمل أن يكون ذلك نهائيا".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي متابعة الوضع في إيران، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".

وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى. إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

وفي وقت سابق قال ترامب إنه تراجع عن توجيه ضربة لإيران، بعد إلغاء عمليات إعدام كانت مقررة لـ837 متظاهرا.

ولاحقا حذر الرئيس الأميركي من أن إيران "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة التهديدات بشن حرب واسعة النطاق، إذا قتل أي من زعيمي البلدين.

يأتي ذلك في ظل احتجاجات اتهمت طهران واشنطن بتأجيجها، وبعد أن هدد ترامب بعمل عسكري إذا قتل المزيد من المتظاهرين.