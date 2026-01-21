وبحث الجانبان أهمية التزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ودعم عملية نقل منسقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وأوضح كوبر أن "سنتكوم" تخطط لنقل آمن ومنظم لنحو 7,000 معتقل، مشددا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تعرقل العملية، سواء من القوات السورية أو أي أطراف أخرى.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أطلقت القيادة المركزية الأميركية مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، للمساعدة في ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة.

وبدأت عملية النقل بنجاح، حيث نقلت القوات الأميركية 150 معتقلا من تنظيم داعش كانوا محتجزين في أحد مرافق الاحتجاز في الحسكة بسوريا، إلى موقع آمن في العراق.

كما جدد الطرفان التزامهما المشترك بالهزيمة الكاملة لتنظيم داعش، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يسهم في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.