وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، قالت الخارجية السورية إن "قسد" استخدمت طائرات مسيرة في هجماتها الأخيرة على الجيش، مؤكدة أن الحكومة تدعو تلك القوات للالتزام بالاتفاقات وتحقيق الاندماج والاستقرار في مناطق شمال شرق البلاد.

وحذرت دمشق من محاولات "حزب العمال الكردستاني" استغلال ملف معتقلي داعش كورقة ضغط، مشيرة إلى أن "قسد" أعاقت سابقا الجهود الرامية لحل هذا الملف.

ورحبت الحكومة السورية ببدء عملية نقل معتقلي داعش من سوريا، معتبرة أن لديها "الرؤية والقدرة الكاملة لإدارة أماكن الاحتجاز"، وستعمل على التنسيق مع حكومات المعتقلين لاستعادتهم.

وأكدت الوزارة أن ورقة معتقلي داعش لن تكون وسيلة ابتزاز بيد "قسد"، وأن الدولة السورية قادرة على استلام هذا الملف وإدارته وفقاً للمعايير القانونية والسيادية.