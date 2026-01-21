بدأت عملية النقل بنجاح، حيث نقلت القوات الأميركية 150 معتقلا من تنظيم داعش كانوا محتجزين في أحد مرافق الاحتجاز في الحسكة بسوريا، إلى موقع آمن في العراق.

ومن المتوقع نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من داعش من سوريا إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "نحن ننسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الحكومة العراقية، ونقدر دورهم الكبير في ضمان الهزيمة النهائية لداعش".

وأضاف: "إن تسهيل نقل معتقلي داعش بشكل منظم وآمن أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة والأمن الإقليمي".

في عام 2025، اعتقلت الولايات المتحدة والقوات الشريكة أكثر من 300 عنصر من داعش في سوريا، وقتلت أكثر من 20 آخرين خلال الفترة نفسها.