ويعد هذا التوزيع الدفعة الأولى من جالونات المياة، على أن تتبعها دفعات أخرى.

وشملت المبادرة توزيع 5000 جالون مياه، ما أسهم في استفادة آلاف العائلات في مناطق شمال القطاع، والتخفيف من الأعباء اليومية التي يواجهها السكان نتيجة النقص الحاد في المياه، خاصة مع تزايد الاحتياج واستمرار التحديات المعيشية.

وجرى توزيع 2500 جالون مياه في مخيم جباليا على 6 مراكز إيواء تضم آلاف النازحين، إلى جانب توزيع 2500 جالون مياه في مدينة غزة على النازحين في مخيم أنصار، ومخيم الزهراء، ومخيم فلسطين، والمخيم الإيطالي، ومدرسة الستّ سُور، وعلى النازحين في مختلف مناطق المدينة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتأمين احتياجهم اليومي من المياه.

يذكر أن المياه الموزعة تعبء من خط المياه الإماراتي للمياه المحلاة الذي يعتمد على انتاج المياه الصالحة من محطات التحلية في الجانب المصري.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وتعزيز صمودهم، عبر تدخلات إغاثية تلامس متطلبات الحياة اليومية وتخفف من معاناة الأهالي.