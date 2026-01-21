وأضاف ترامب: "كنا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال ولايتي الأولى، وسأسعى لدفع هذا الملف مجددا"، مؤكدا أن "العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر رائعة وظلت قوية لسنوات طويلة".

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق مصر المائية وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعن الشرق الأوسط، أكد ترامب أن "أحدا لم يكن يتصور إمكانية تحقيق السلام في المنطقة"، مضيفا: "حققنا السلام في قطاع غزة، وكان علينا أن نفعل شيئا بشأن حزب الله في لبنان".

وتابع ترامب أن "هناك دولا كثيرة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية مجلس السلام"، مشددا على أن "حركة حماس ستقضى عليها إذا لم يتم نزع سلاحها".

وفيما يتعلق بغرينلاند، قال ترامب: "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري استخدام القوة بشأنها"، في إشارة إلى تقارير سابقة تحدثت عن رغبته في ضم الجزيرة خلال ولايته الأولى.