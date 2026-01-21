وكان المجلس يعرف في البداية بأنه لجنة للإشراف على إعادة إعمار غزة، لكنه يبدو أن له أهدافا أوسع تشمل "تأمين سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاع"، وفقا لمسودة النظام الأساسي.

وقال المسؤول الأميركي: "يمكن للرئيس ترامب أن يشغل منصب الرئيس حتى يستقيل منه. ومع ذلك، قد يختار رئيس أميركي مستقبلي تعيين ممثل الولايات المتحدة في المجلس".

وأضافت المسودة أن الدول التي تقبل الدعوة ستمنح عضوية لمدة 3 سنوات، بينما الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدا خلال السنة الأولى ستحصل على عضوية دائمة، مؤكدا أن المساهمات "طوعية" ولا تعتبر شرطا للانضمام.

وتعهد المسؤول الأميركي بأن المجلس سيطبق أعلى معايير الرقابة والإشراف المالي، وقال: "ستودع الأموال فقط في حسابات معتمدة لدى بنوك مرموقة، وستتطلب المدفوعات موافقات متعددة، وفحص KYC/AML والعقوبات، ووثائق داعمة، مع تدقيق سنوي مستقل ونشر البيانات المالية".

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة ستعلن عن قائمتها الرسمية لأعضاء "مجلس السلام" في الأيام المقبلة.