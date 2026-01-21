وأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن القتلى سقطوا من جراء غارات جوية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، مشيرة إلى أن 3 فلسطينيين قتلوا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما قتل 3 آخرون شرق مدينة دير البلح، إضافة إلى 3 في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، واثنين في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن من بين القتلى 3 صحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة، وهم محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم، وذلك أثناء توثيقهم أوضاع مخيمات تشرف عليها اللجنة المصرية.

وأضاف أن الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة أثناء وجودهم في موقع الاستهداف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ غارة استهدفت سيارة في وسط قطاع غزة، بزعم أن من كانوا بداخلها استخدموا طائرة مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.

ونقلت الإذاعة عن المصدر قوله إن الغارة استهدفت من وصفهم بـ"مشتبه بهم" كانوا يشغلون طائرة مسيّرة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو مصيرهم.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد به قطاع غزة توترا متقطعا وحوادث إطلاق نار متكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من 3 أشهر، وسط تبادل للاتهامات بخرق التفاهمات، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع.