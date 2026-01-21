وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إن قوات الجيش عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيّرة، قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وأوضحت الإدارة: "يحتوي المعمل على عدد من الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع، كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستعد لتذخيرها".

لكن "بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فورا، وأثناء ذلك قام تنظيم (قسد) باستهدافه بطائرة مسيّرة انتحارية، مما أدى إلى انفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه"، حسب بيان إدارة الإعلام والاتصال.

وفي أعقاب الهجوم، اتهم الجيش السوري "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، إن "تنظيم قسد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية، ويقوم بعدة استهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية (موقع سابق لقسد)".

وأوضحت الهيئة: "نعتبر هذه الأفعال تصعيدا خطيرا وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار، ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة عرض الحائط".

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية هذا الأسبوع من مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وسلمت مناطق للجيش.