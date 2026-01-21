وحذر أبو قصرة من أن هذه الإجراءات "تهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل".

وطالب الوزير، في تصريحات رسمية، بوقف فوري للاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين من أهالي المحافظة.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة العمليات في الجيش السوري، عبر وكالة "سانا"، المدنيين في محافظات الرقة ودير الزور وشرق حلب من دخول مواقع قسد أو أنفاقها السابقة، مؤكدة أن عناصر "قسد" و"إرهابيي PKK" قاموا بتفخيخ الممرات والمنازل والمساجد وحتى نسخ من المصحف الشريف.

وأشارت الهيئة إلى أن الألغام والعبوات الناسفة أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين، داعية السكان إلى الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو أثاث غير مألوف، والتواصل مع الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق المحررة.