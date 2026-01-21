ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن قاسم قوله، إن "الاحتلال الإسرائيلي عطل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن "حماس وضعت الوسطاء بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير".

وشدد الناطق على استعداد الحركة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة، في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثة الرهينة الأخير.

وأكد أن "إسرائيل تتعمد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "يبدو أننا نعرف مكان ران غوايلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر، تعهدت الحركة بإعادة جميع للرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 من الأحياء و27 من رفات الرهائن المتوفين.