وفي رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الطيراوي على منصة "إكس"، إن جهوده السابقة للتدخل في قضايا تتعلق بالفساد عبر القنوات الرسمية والنيابة العامة لم تسفر عن نتائج فعلية، متهما جهات لم يسمها بحجب الحقيقة عن الرئاسة.

وأشار إلى وجود تقارير موثقة تثبت تورط "جهات نافذة" في الاستيلاء على أراض وأملاك عامة وخاصة، مدعيا تعرض الخبراء والموظفين الذين أعدوا هذه التقارير لعمليات "تهديد وترهيب".

ووصف القيادي في حركة فتح الواقع القضائي بـ"الانهيار الخطير"، معتبرا أن بعض المؤسسات تحولت إلى "مظلة حماية للفاسدين" بدلا من محاسبتهم.

وبرر الطيراوي لجوءه لنشر الرسالة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بـ"تسييس القضاء"، و"عدم قدرة كوادر حركة فتح على تحمل ما وصفه بالانهيار القيمي".

وقال في رسالته: "أعلن بوضوح أن مرحلة الصمت قد انتهت. وإذا استمر هذا الواقع، فلن أتردد في كشف جميع الملفات والقضايا الموثقة، أمام الرأي العام الفلسطيني ووسائل الإعلام المحلية والدولية".