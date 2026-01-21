ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية راشد الشامسي، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات ساجدة الشوا.

وقال رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق العامري، إنه "في ظل الأزمة الراهنة بين طرفي النزاع في السودان، تواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة والوقوف مع المتأثرين من هذه الحرب الأهلية والمأساوية، ودعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة، وإنقاذ حياة المتضررين بمناطق الحروب والصراعات".

ولفت العامري إلى أن "الوضع الإنساني المتدهور في السودان وما نتج عنه من نزوح إلى الدول المجاورة في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، يستلزم مضاعفة الجهود الإنسانية المشتركة والاستجابة العاجلة لضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار والتغلب على التحديات المعيشية الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني، حيث قدمت 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي بين عامي 2015 و2025، بينما خصصت 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب الحالية عام 2023.