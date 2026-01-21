وأشار المكتب في بيان مقتضب إلى أن "نتنياهو قبل دعوة ترامب للانضمام بصفة عضو إلى مجلس السلام"، الذي سيضم "قادة من العالم أجمع".

وكان الهدف من إنشاء "مجلس السلام" في البداية الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره أكثر من عامين من الحرب.

إلا أن مسودة "الميثاق" التي قدمها ترامب تمنحه صلاحيات واسعة، تهدف إلى المساهمة في حل النزاعات المسلحة حول العالم.