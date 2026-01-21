وأوضح البابا، في حديث لقناة الإخبارية السورية، أنه "مع تغير المعطيات الميدانية أصبحت قسد أداة من الماضي".

وأضاف أن الأيام القادمة ستكشف العديد من الخلايا والعمليات الإرهابية التي رعتها قوات قسد، مشيرا إلى أن المناطق التي كانت تحكمها كانت من أكثر المناطق بؤسا.

وبين المتحدث باسم الداخلية السورية أن استلام السجون كان أحد أهم الملفات التي تفاوضت عليها الدولة، مبينا أن قوات قسد حاولت إطلاق سراح نحو 120 داعشيا من سجن الشدادي، لافتا إلى أنه تم تجاوز معظم التحديات وضبط الوضع في سجن الشدادي خلال ساعات قليلة.

كما ذكر أن قسد "استثمرت بملف داعش لتبرير وجودها، وقد ثبت للجميع أن عودة عجلة الإرهاب حصلت بسببها".

ولفت إلى أن انتفاضة العشائر العربية في الرقة ودير الزور ساهمت في تسريع التحرير، معتبرا أن الحكومة هي الشريك الأفضل لمواجهة تنظيم داعش وضمان استقرار سوريا والمنطقة.