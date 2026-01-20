وأكدت وزارة الخارجية أن قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقًا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير الملك الكبير لجهود الرئيس الأميركي لإحلال السلام المستدام في العالم والمنطقة، معربةً عن أملها في أن يحقق مجلس السلام أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.