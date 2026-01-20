ويقود الجولة رئيس التحالف عبد الله حمدوك، حيث يستهل الوفد تحرّكاته من باريس بعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين وأوروبيين، لبحث آليات وقف إطلاق النار وفتح الممرّات الإنسانية.

ويحمّل التحالف القيادات العسكرية وحلفاءها من "الإسلاميين" مسؤولية إفشال الجهود الدولية الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية، معتبرًا أنّ الإصرار على الحسم العسكري يتمّ على حساب ملايين المدنيين الذين يواجهون الجوع والمرض وانهيار الخدمات الأساسية.

ويؤكد صمود أنّ أي حل لا يتجاوز المقاربة الأمنية، ولا يفتح الباب أمام مسار سياسي مدني ديمقراطي شامل، سيُبقي السودان رهينة للحرب وعدم الاستقرار.

ويراهن التحالف على أن تُسهم جولته الأوروبية في كسر حالة الجمود، ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا لوقف الحرب وحماية المدنيين.

وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود خالد عمر يوسف لـ"سكاي نيوز عربية"، بأنّ الجولة تهدف إلى التواصل الدبلوماسي مع الحكومات والبرلمانات الأوروبية ومراكز البحوث والمنظمات الإنسانية، لمناقشة تداعيات الحرب المدمّرة في السودان، وسبل إيجاد مخرج سلمي تفاوضي عاجل يبدأ بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.

وأعرب يوسف عن أمله في أن تحظى هذه الجهود بدعم ومساندة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مشيرًا إلى أنّ الوفد سيلتقي خلال زيارته بالسودانيين في المهجر، للتشاور حول كيفية تعزيز مساعي إحلال السلام في السودان.